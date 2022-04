Jonathan PISKORZ

Sérieux et rigoureux dans mes taches, passionné par mon activité et mon métier, exerçant depuis plus de 10 ans dans le domaine de la sécurité, en parallèle de mon activité de sapeur pompier volontaire.



Mes compétences :

Encadrement JSP

Chef d'agres Secours a Personnes / operations dive

Sécurité incendie

Secourisme

FOR 1 ( Formateur 1er Niveau )

SSIAP 1

Feux de Forets 1er niveau

Gestion d'appels 18 / 112

Opérateur Transmission Niveau 1

Conduite Hors Chemin VL

Secours aquatique SAV 1