Jonathan PLUGARU

Actuellement développeur web polyvalent pour Ice Development, j'interviens à toutes les étapes techniques de la réalisation d'un projet web depuis la conception jusqu'au déploiement final. Pour ce faire, je maîtrise plusieurs langages web (PHP, JavaScript, HTML5, CSS3) et frameworks de développement (Symfony2 / 1.4).

Je dispose également de compétences dans des langages plus applicatifs tels que le C# et l'ASP pour les technologies .NET (Microsoft) ou encore le C++ et le Java.



Ayant un profil principalement autodidactique, je peux tout réaliser dans la mesure où l'on me laisse me doter d'outils et connaissances nécessaires. J'aime découvrir de nouvelles technologies et suivre leur avancée, n'est-il pas de terrain plus favorable à cela que le monde du web ?



Mes compétences :

JavaScript

Asp.net

Symfony 1.4

Vb.net

JQuery

PHP

HTML5 CSS3

SQL

Python

C++

JAVA

Symfony2

C#

Magento

Coloriage