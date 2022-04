Jonathan POELEN

Habitué au C++ depuis plus de 5 ans, j'en ai fait ma technologie de prédilection.

Une veille constante et continue, me permet d'améliorer sans cesse mes compétences et me former aux dernières normes du langage qui sont C++11 et C++14 ainsi qu'aux nouveautés du future C++17.



Je développe à titre personnel une bibliothèque de composants génériques et contribue sur Brigand, une bibliothèque de méta-programmation (MPL) présentée à la CppCon 2015.



Mes compétences :

C

C++

PHP5 orienté objet

JavaScript

HTML

CSS

XSLT

MySQL

OpenCL

Qt

SVG

JQuery

Boost

C++11

C/C++

Script shell

POO

Linux

Bash

C++14