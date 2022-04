Jonathan POKKER

Je suis titulaire d'une licence d'éco-droit-gestion obtenue à L'IPAG de Valenciennes et du DUT Techniques de Commercialisations de l'IUT de Lens et c'est pourquoi je recherche une Entreprise prête à me former.



Effectivement je recherche une entreprise pour accomplir ma future licence en alternance que ce soit dans le secteur bancaire, de commercialisation ou encore dans le secteur du marketing.



Doté d'un bon sens du relationnel, d'une bonne écoute, et d'une grande volonté, je peux m'adapter à tout types de situations et de postes.



De plus je suis prêt à me déplacer dans le cadre de mon travail et de mes études.



Mes compétences :

Adaptation facile

Informatiques

Logiciel microsoft office

Outils informatiques