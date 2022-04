Jonathan POMMIER

Entreprise spécialisée dans la réalisation de packaging et cadeaux promotionnels.

"Faire de votre image nos plus belles réalisations"



http://www.atprint.fr/



Nous sommes spécialisés dans le développement et la fabrication de packaging (coffrets, sacs, pochettes, étuis, pochons, rubans, cadeaux promotionnels...).

Nos produits, développés exclusivement sur mesure, sont destinés à une clientèle composée de grands comptes évoluant dans des secteurs très variés comme le prêt-à-porter, la cosmétique, la grande distribution, les vins et spiritueux ou le secteur caritatif.

Nos valeurs de service, responsabilité et fidélité ont permis à l'entreprise de connaitre une croissance continue depuis 2005.



Du plus haut de gamme au plus pratique, nous apportons toutes les solutions à vos demandes.



Mes compétences :

Commercial BtoB

Commercial International

Motivé et persévérant

Ouverture d'esprit et communication

Ouverture internationale

Services

Flexibilité

Industrie