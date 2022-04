Jonathan POYET

Bonjour,



Diplômé depuis Septembre 2011 d’un Master en Management de projet obtenu à l’université de Saint-Etienne, je suis actuellement chargé d’affaires dans le domaine du traitement thermique. Les missions qui me sont confiées au sein de la société HEAT CONCEPT (fabriquant de fours et brûleurs à Saint-Chamond 42 ) sont variables mais complémentaires : développement commercial de la société, responsable d’une gamme de fours de négoce, tests et réglages des fours avec les techniciens (contrôles électriques et finaux selon directive machine 2006/42/CE...), support technique auprès des clients...



J’assure également sur notre activité fabrication, la promotion de nos produits, de la prospection jusqu’à la vente ainsi que le support technique, l’élaboration des cahiers des charges avec le client, la pré-réception et validation des projets clients en nos locaux, ainsi que la supervision avec notre bureau d’études et notre usine des différentes phases d’évolution des projets de traitement thermique.



La disparité des technologies utilisées dans nos produits (matériaux, mécanique, automatisme, régulation, gestion d'atmosphère, électricité...), ainsi que la diversité des acteurs avec lesquels je suis en contact (ingénieurs, acheteurs, responsable QHSE, issus de petites et grandes entreprises...) me confère une réelle adaptabilité technique, commerciale et relationnelle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Commercialisation des produits techniques

Vente B2B

Achats

Négociation

Développement commercial