Jonathan PRINCE

Merci de privilégier mon profil LinkedIn pour plus d'informations ou pour une prise de contact.





Je suis co-fondateur, en charge du Business développement, deArray qui a développé une solution de Paiement Mobile liée aux comptes bancaires ainsi que de la société Digicash Payments qui exploite cette solution sur le marché luxembourgeois. Je suis également Partner en charge des Sales & Marketing au sein de la société Mpulse, spécialisée dans le Mobile Paiement sur facture opérateur Télécom et le messaging. J'étais précédemment Directeur du Développement et des Relations Opérateurs de la société LD Mobile, agence de marketing mobile. J'ai fondé en juin 2007 une entreprise dans le conseil en télécoms et l'apport d'affaires. J'ai également été salarié de la société IndexMultimédia (ex 123 Multimedia) pendant 6 ans. J'ai alors occupé différentes fonctions qui m'ont conférées une certaine expertise dans le secteur du multimédia et des télécoms. Mes précédents métiers m'ont permis de développer des compétences commerciales, relationnelles et managériales. Je maîtrise l'anglais qui est par ailleurs ma langue maternelle. Je suis un fervent pratiquant de sports collectifs et notamment de rugby. Je cherche à retrouver cet esprit de travail en équipe dans mes activités professionnelles. Pour autant, je n'écarte pas la pratique de sports individuels et du challenge sur soi-même qu'ils peuvent représenter. A ce titre, j'ai couru mon premier marathon en avril 2009.



Mes compétences :

Rugby

Digital

Fintech

Startups