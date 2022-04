Jonathan QUENTIN

Étudiant en troisième année en École de Commerce (BACHELOR EC2M), j'ai décider d'orienter ma carrière professionnelle vers la COMMUNICATION-MARKETING et plus particulièrement vers un secteur d'activité qui me passionne depuis toujours : LA MODE.



Je souhaite parvenir à un poste assimilant des fonctions semblables à celle du : CHARGÉ DE COMMUNICATION - ATTACHÉ DE PRESSE - BOOKER en agence de mannequin. Afin de valider mes compétences, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 5 à 6 mois à compter du 2 février 2015.



Mes compétences :

Créativité

Méthodologie

Organisation

Adobe Photoshop CS6

Microsoft Office