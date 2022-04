Jonathan R.

Bonjour,



Je n'ai pas pour habitude de me présenter à l'écris, mais pourquoi pas !



Je m'apelle Jonathan et j'ai actuellement 23 ans. Je suis passionné d'informatique, de science et d'astronomie. Depuis maintenant 5 ans je suis autodidacte dans le domaine du développement web et au cours des deux dernières années, j'ai effectué plusieurs tâches visant à donner forme à des projet plus ou moins ambitieux dans le domaine du web. Je suis agile dans le domaine du front-end, mais je sais aussi effectuer du développement en back-end, principalement avec PHP.



J'ai une soif d'apprendre tout les jours, je suis donc près à apprendre de nouveaux langages et autres joyeuseté du développement pour m'améliorer et m'intégrer au mieux au sein d'une entreprise dans le domaine.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Intégration web

Développement web

Webmaster