Jonathan RAHM

Chargé de communication trilingue (français / allemand / anglais) avec 3 ans d'expériences : un an en milieu culturel/associatif et deux ans dans l'e-commerce. Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans la région de Strasbourg.



J'aime la polyvalence des postes en communication et cette possibilité de pouvoir travailler dans différents environnements. Mais l'humain est ce qui me stimule le plus : partager, aborder de nouvelles problématiques, échanger... Le travail d'équipe est pour moi une grande force car on ne peut qu'apprendre les uns des autres.



Je souhaiterais trouver un poste en communication qui contient également des missions en événementiel, c'est un domaine auquel j'ai déjà pu toucher un peu durant mes précédents postes et vers lequel j'aimerais m'orienter de manière plus approfondie.



Si mon profil vous interpelle, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous !



Mes compétences :

Traduction

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

CSS

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Microsoft Office

OpenOffice

Communication événementielle

Rédaction de contenus web

Evénementiel

Evénementiels et salons

Magento

Wordpress