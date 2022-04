Jonathan RAIMOND

Graphiste multimédia de 35 ans résidant à Cergy.

Polyvalent et autodidacte, je travaille sur tous types de supports web, application mobile et documents destinés à limpression. Après avoir obtenu un CAP et un Bac Pro, depuis 2008 je suis diplômé dun BTS en alternance de communication publicitaire à lécole MJM de Paris. Suite à mes études, jai travaillé en freelance pour des clients et agences. En septembre 2012, jai intégré lagence Brainforcom où joccupais le poste de graphiste multimédia.



Passionné de design graphique, au cours de ces 10 dernières années, jai développé une culture artistique et le sens du détail.



Mes compétences :

UI/UX design

Design System

Atomic Design

Responsive design

Web design

Charte graphique

E-mailings

Print