Jonathan RECCHIUTI

Fort d'un parcours généraliste, j'occupe depuis quatre ans un poste d'Ingénieur Travaux TCE au sein de l'entreprise Brézillon, filiale Ile-De-France-Picardie de Bouygues Construction.



J'évolue actuellement dans le secteur de la Réhabilitation en Site Occupé, coeur de métier de Brézillon. Ce premier emploi, alliant à la fois des compétences de technicien et de manager, est idéal pour commencer sa carrière dans le bâtiment et il me correspond pleinement.



Fort de mes deux premiers chantiers suivi de la mobilisation à la GPA , cette opération est pour moi l'opportunité d'assurer pleinement mes fonctions en véritable "patron de chantier" afin de pouvoir devenir Ingénieur Principal Travaux.



Mes compétences :

Adaptibilité

Ecoute et Compréhensibilité

Rigueur

Force de proposition

Persévérance

Récativité