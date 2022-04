Jonathan RENAUDIN

Bonjour,



Plombier depuis 2005, j'ai commencé par travailler dans l'une des plus ancienne societe de plomberie lyonnais l'entreprise sportouche (crée en 1966) ou j'ai pu apprendre le cuivre, le plomb pour le gaz le chauffage et le sanitaire.

Après mes deux ans d'apprentissage j'ai voulu elargir mon savoir faire en travaillant 3 ans en interim ou les missions étaient variées, creation d'hopitaux, rénovation de casernes de pompiers etc..



Enfin depuis janvier 2010 ou j'ai creer ma societé EURL Ava plomberie, variant aussi bien les dépannages, les rénovations standards, les rénovations de préstige.



Mes compétences :

CAP plomberie sanitaire chauffage gaz et petite el