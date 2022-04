Jonathan RICOU

Madame, Monsieur



Actuellement dans le Marketing, j’ai pu acquérir un sens développé des responsabilités, ainsi qu’une grande polyvalence motivée par mon envie de découvrir de nouvelles compétences. Cette expérience professionnelle de 2 ans au sein de Gemalto en tant que responsable business et support Marketing m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances (notamment dans la réalisation de plan d’actions, la formation vendeur et partenaire, l’analyse concurrentielles, l'emailing, la gestion d'outils tel que CRM, silverpop…).



Je possède par ailleurs des connaissances dans le domaine de l’informatique et communication acquises durant mes 2 ans en tant qu’assistant web Marketing lors de mon alternance au sein du Casque Bleu (surplus militaire), ce qui m’a permis de me confronter au monde du travail et à ses exigences, m’inculquant rigueur et professionnalisme. De plus, dynamique, ouvert et rigoureux, j’ai le sens des responsabilités, le goût des initiatives et du travail en équipe.



En conséquence, je reste à votre entière disposition pour d’éventuelles informations complémentaires, en espérant pouvoir vous rencontrer pour vous exposer plus amplement mes motivations.



Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur mes salutations distinguées.





Mes compétences :

Détermination

Social CRM

Marketing opérationnel

Persévérance

Formation

Logiciel CRM

Marketing stratégique

Adobe Photoshop

Organisation

Microsoft Office