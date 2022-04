Jonathan ROCHE

Diplômé d'un Master Economie Gestion spécialité Management des Organisations à l'Université d'Aix-Marseille (IMPGT), je me destine aux métiers de la gestion de projet.



Ce diplôme, combiné à un DUT Techniques de Commercialisation obtenu en alternance m'a permis d'acquérir tous les outils et les compétences afin d'appréhender la mise en oeuvre de projets d'un point de vue plus commercial.



Une capacité d'adaptation, un investissement important dans les tâches qui me sont confiées et le réel intérêt, toujours croissant, que je porte à la diversité des relations humaines ont basé mon travail sur un profond sens du contact humain, du relationnel et de l'organisation.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adaptabilité

Réactivité

Proactivité

Rigueur

Relations clients

Traduction anglais français