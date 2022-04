Jonathan RODRIGUES

Fort d'une expérience de 3 ans dans le Management opérationnel en grande distribution alimentaire,

Ainsi que de 2 ans en tant que Commercial grands comptes dans le secteur automobile,

Et ce, tout en développant un réel sens de la Relation client dans ces deux secteurs fortement orientés clients,



Aujourd'hui titulaire d'un BTS NRC, d'une Licence Responsable du Développement Commercial, et d'un Master 2 Commerce,



En quête d'un nouveau défi, je suis actuellement à la recherche d'un poste me permettant d'allier et de développer mes compétences et connaissances à la fois managériales et commerciales.



N'hésitez pas à visiter mon site professionnel afin d'en découvrir un peu plus à mon propos:

http://rodrigues13.wixsite.com/monsitepro-jonathan



Vous pourrez aussi y retrouver mon Mémoire (M2) sur le Thème de la Relation Client en Grande Distribution étudiée au travers des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.



Mes compétences :

Gestion de projet

Force de proposition

Analyser écouter réfléchir agir

Négociation commerciale

Persévérance

Esprit d'équipe

Management

Gestion de la relation client

Organisation