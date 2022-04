Jonathan SAFRANA

Titulaire du M2 pro : "Bioévaluation des écosystèmes et expertise de la biodiversité" de l'université Claude Bernard, majoritairement axé sur les milieux aquatiques, la conservation et la restauration des cours d'eau (génie végétal, aménagement d'hydraulique douce...), je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'écologie.



Natif de Nouvelle-Calédonie, Hot-spot de la biodiversité mondiale, j'ai été sensibilisé dès mon plus jeune âge à l'environnement, ses atteintes et sa protection.



De part ma formation universitaire et mes expériences professionnelles, j'ai confirmé un intérêt certain pour le travail en équipe que je conçois comme des rapports d'échanges et d'écoute mais aussi au dialogue avec les différents acteurs du territoire ( collectivités territoriales, scientifiques, société civile...). De plus, j'ai pu mettre à profit une réelle capacité d'autonomie, de rigueur et de synthèse lors de campagnes de terrain, de gestion de projets et de la rédaction de rapports.



Lors de mon cursus universitaire et de par ma curiosité personnelle j'ai pu acquérir des connaissances théoriques et pratiques solides en écologie, tant au niveau biologique, écosystémique que naturaliste.



J'ai pu effectuer mon stage de fin d'étude au sein de l'Irstea où j'ai mené, entre autres, une campagne de prélèvement IBG-DCE compatible afin de caractériser les impacts de rejets urbains par temps de pluie sur un cours d'eau peu profond. Outre le fait d'avoir eu à suivre scrupuleusement les normes associées à cet indice, j'ai confirmé un véritable intérêt pour le travail de terrain et la complexité que représente le milieu aquatique et les communautés végétales associées.



Plus personnellement, et toujours dans une démarche de découverte et de perfectionnement de mes compétences naturalistes, je pratique la plongée sous-marine, l'escalade et la randonnée dès que j'en ai l'occasion.



N'hésitez pas à me contacter .



Mes compétences :

Rédiger des rapports

Gérer un projet, de façon autonome et en équipe

Réaliser des campagnes de terrain

Assurer l'interface avec les différents acteurs

Travailler en laboratoire : suivi d'un protocole

Informatique : Pack office et open Office

SIG

Connaissances naturalistes

Droit de l'environnement

Effectuer des campagnes IBG-DCE

ArcGIS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Prise de parole