Atouts : Tenace, Pro-actif, Pragmatique, Sens prononcé du relationnel et de l’écoute active



Forces : Polyvalence, Adaptabilité



Domaines de Compétences



- Management d’une équipe

- Proposer et argumenter une solution adaptée à des besoins, des moyens

- Elaborer la stratégie commerciale

- Transmission de savoir-faire et de compétences professionnelles

- Négocier avec les clients ou partenaires