Jonathan SANTILHANO

De parcours atypique qui va de l hôtellerie, à l industrie médicale pour finir par l agro alimentaire, j ai pu montrer lors de mes différentes missions mon adaptabilité à intégrer de nouvelles choses, à me former, à apprendre des autres et avoir de solides formations de grands groupes (PPI, technique de vente, prospection, merchandising, idefi)

À ce jour j ai "accompli" avec succès ma mission actuelle qui est de remonter un secteur sinistré par l absence de commercial et un passé pas des plus positif et d'en avoir fait un secteur rentable pour l entreprise.



Je suis une personne très dynamique qui aime relever les nouveaux défis, travailleuŕ, organisé, rigoureux, interressé par ce que je fais.



Je suis en quête d opportunités.





Mes compétences :

Commercial

Prospection

Gestion portefeuille clients

SAV

Merchandising et PLV

Autodidact

SAP

As400

Social

Dynamique