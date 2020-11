Développer, commercialiser et animer la société Vidéo Réseau Pro



Créer et Imaginer le marketing digital pour la concession Officiel Ferrari & Maserati Modena Sport à Toulouse Balma



Mixer les meilleurs morceaux de musique Deep-Electro-House-French Touch pendant mes sessions live public de Dj.



Réfléchir et Inventer le meilleur du futur pour ma famille et mes proches