Jonathan SOCA

Je suis un geek (nerd). Passionné par l'informatique et les nouvelles technologies.



Je suis développeur indépendant de jeux vidéos.

J'utilise Photoshop, Microsoft office, after effects, 3ds max, Dreamweaver, etc.

Cela me permet de créer des sites web, des flyers, des cartes de visite,etc.



Je passe mes temps libre à monter, réparer et optimiser des PC !

Et quand je ne fais pas cela, je me forme sur internet via video2brain, tuto.com, elephorm, YouTube, Video-Copilot, etc.



Mes compétences :

Adobe After Effects

Maintenance informatique

Création de site web

Ue4

Adobe Photoshop

Microsoft

Gestion de projet

Informatique