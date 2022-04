Jonathan SOULAT , 35 ans, ma société se situe au Clayes sous Bois 78340 où nos bureaux sont à votre disposition pour vous recevoir



Dans la vie active depuis 1994, j'ai commencé dans la rénovation d'intérieurs ce qui m'a permis d'acquérir une expérience dans ce milieu.



J'ai crée une première entreprise dédié au bâtiment en 2000, et très rapidement je me suis rendu compte des possibilités d'évolutions qu'il y avait dans ce secteur.



J'ai donc décidé de me spécialiser :

-dans l amenagement personallise des surfaces

-dans la création et la réalisation de projets de cuisines et de salle de bains sur mesure



Mes ambitions évoluent sans cesse, c'est pourquoi je voudrais structurer mon entreprise afin de toucher un marché plus vaste en comptant sur mes partenaires et sur la créativité des potentiels intéressés parmi vous.



La création de la société SCJ RENOVATION a vu le jour suite à une expérience réalisée au sein de mes débuts dans le bâtiment et la décoration d'intérieurs.



En effet, je me suis rendu compte que pour sortir du cadre standard en matière de mobilier (meuble de salle de bains, cuisines,...), nous étions confronté à des tarifs et des délais exorbitants.



Suite à une étude approfondie, réalisée en France mais également à l'étranger, j'ai crée des partenariats avec des fabricants dotés de compétences indéniables dans la création et la réalisation de mobilier sur mesure.



Ces relations m'ont permis d'élargir mon activité dans l'amenagements d interieur (plan de travails de cuisine, revêtements murs et sols,...)pour proposer à mes clients un service complet.



Depuis sa création, SCJ RENOVATION a bien évolué et souhaite aujourd'hui s'entourer de personnes qualifiées (professionnels et particuliers) qui souhaitent apporter leur contribution dans la société et ainsi développer SCJ RENOVATION à l'échelle nationale.



Mes compétences :

Agencement & Renovation

Cuisine sur mesure

Salle de bain