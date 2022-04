Jonathan SPYCHALA

Convaincre en s'inspirant des écoles de persuasion de l'Antiquité.

Gagner de nouveaux clients grâce aux dernières découvertes en psychologie du comportement.



◑ Ce que mes clients pensent de leurs problèmes :

◑ Ce que je leur propose :

↔ simplifier leurs problèmes et trouver de nouvelles opportunités business

↔ créer du contenu persuasif

↔ développer les ventes, le nombre de prospects et leur avantage compétitif



◑ Ce que nous mettons en place ensemble pour :

↔ CONVAINCRE= copywriting ✚ neuroscience ✚ langage non verbal ✚ storytelling ✚ tactiques psychologiques ✚ empathie ✚ persuasion ✚ communication stratégique

↔ gagner de NOUVEAUX CLIENTS= psychologie du comportement d'achat ✚ SEO ✚ contenu & e-mail marketing ✚ growth hacking ✚ génération de lead





