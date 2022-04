Jonathan STANLEY

Une formation d’ingénieur en électronique.



Plus de 20 ans d’activité dans l’industrie électronique en développement, en validation, en test et industrialisation, applications et en support client, dont 10 ans dans deux grands groupes internationaux, 7 ans dans des PME, 4 ans en consultancy, 5 ans dans les fabricants d’appareils de mesures.



Mes atouts

Mes expériences m’ont permis de valoriser des qualités d’analyse, d’innovation, de rigueur et de persévérance.

Je suis bilingue anglais-français et je vis en France depuis 16 ans, ce qui est la preuve de mes capacités d’adaptation et d’intégration.



Mon métier et savoir-faire

Une expérience de technologie poussée à travers mon expérience dans le semi-conducteur.

Une longue expérience dans tous les secteurs de l'électronique (radiofréquence, analogue, microprocesseurs, numérique) et des produits divers (grand publics, télécoms, mesures, industriels).



Mes compétences :

DVB

Bluetooth

Cadence

Téléphonie mobile

Semiconducteurs

GSM

Gestion de projet

Electronique

Management