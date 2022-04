Jonathan STEBIG, jeune diplômé en développement local de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne (IEDES).

Je m'intéresse tout particulièrement aux problématiques de gouvernance locale et de développement urbain.



Disposant d'une expérience importante dans la rédaction d'études thématiques : 3 publications pour des revues scientifiques sur les thématiques des migrations, de la fracture numérique et de la gouvernance urbaine.



Le montage de conférences internationales : organisation des conférences thématiques du Premier Forum de l’Institut pour la coopération internationale des collectivités (ICIC).



La réalisation de diagnostic territoriaux : enquêtes auprès des acteurs non étatiques, des autorités locales et des services de l’Etat à Tunis sur les enjeux de développement local ; étude de l'usage des TIC par les migrants d'Afrique de l'ouest à Londres



Dans un contexte de mondialisation et de dialogue entre les territoires, j'attache une grande importance à l'approche pluri disciplinaire et partagée des dynamiques de développement local.

Les savoirs et les territoires doivent échanger pour proposer des solutions nouvelles dans le montage de projet.



Très autonome et entreprenant, en témoigne l'expérience de terrain à Londres au sein du milieu migrant, je dispose aussi d’une grande capacité de travail en équipe, que j'ai pu mettre en valeur par la coordination et le montage des différentes conférences thématiques du Premier Forum de l’ICIC aux côtés des différents intervenants.



Mes compétences :

Coopération décentralisée

Développement local

Diagnostic territorial

Evaluation de projet

géographie

Montage

Montage de projet