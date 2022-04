Jonathan STEY

Le dynamisme industriel, cherchant en permanence à améliorer performances et qualité. Possédant une double compétence, industrie et qualité, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature à un poste d'opérateur de production Ou technique.

Actuellement résidant en région Occitanie, je souhaite de me m'installer en Alsace à long terme, pour vivre pour acquérir de nouvelles expériences professionnelles et des compétences polyvalentes



Ayant un parcours dans des fonctions et formations variées. De plus, j'ai eu à cœur d'être mobile dans tous le sud de la France, car la mobilité permet de diversifier les compétences et la connaissance des entreprises. La curiosité a été mon guide afin comprendre comment les mécanismes et les différents systèmes peuvent fonctionner, ainsi que de connaitre les différents procédés d’industrialisation.



Un Bac pro maintenance, j'ai eu l'opportunité d'acquérir divers compétences techniques, à savoir le câblage (électrotechnique), le choix de composant électrique et mécanique, de comprendre les moyens de production et de les entretenir dans des secteurs diversifiés présenté dans mon C.-V.

J'ai eu l'occasion durant les congés d'été de pouvoir suivre une courte formation auprès des Compagnons du Devoir sur l'usinage conventionnel, électroérosions et d’acquérir des notions d'ajustages mécanique.



Désireux d'aller plus loin, je me suis orienté vers un BTS de conception de produits industriels (CPI). Cela m'a permis de dimensionner des systèmes mécaniques, d'acquérir des notions en résistance des matériaux (RDM),, et en modélisation 3D sur des logiciels CFAO 3D, mais aussi suivre et réaliser des projets types industriels.



Pendant ces années de formation, j'ai eu l'opportunité de réaliser mon stage dans une entreprise de mécanique de précision au poste de dessinateur et concepteur industriel. Lors de cette période de stage, j'ai été sensibilisé au système qualité de l'entreprise, ne connaissant pas cette activité qui me semble indispensable au sein de l'organisme, je décidai d'entreprendre une formation d'animateur qualité en Alternance à la CCI de l'Aveyron.



Durant mon année de licence j'ai découvert le secteur de l'industrialisation des dispositifs médicaux.

La mission consistait à mettre en place un système répondant aux exigences de la directive européenne 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux. Pour ce faire, et afin de m'aider je suis rentrée dans un système ISO 13 485 (système qualité ce rapprochant ISO 9001).





Cette formation s'est déroulée dans un centre R&D, puis j'ai procédé au lancement de la production en mettant en place des actions, ainsi que leur suivi . J'ai mis en place des procédures et instructions, ainsi que des plans contrôles des dispositifs médicaux. Cette expérience m'a ouvert sur l'aspect réglementaire, que sur l'aspect normatif des éléments pouvant être produit en entreprise.



A ce jour je décide de revenir sur une voie de technique afin de valoriser mon parcours industriel.



Polyvalente organisé et persévérant, je suis prêt à relever les missions que vous accepterez de me confier. Un entretien me permettra de vous convaincre de mes motivations.



Mes compétences :

Solidworks / AUTOCAD / CATIA

Etude de la norme

Industrialisation

Pack office

Gestion de projet