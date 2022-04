Jonathan STRIEGEL

Striegel Production est une entreprise de production audiovisuel. Elle est née d'une passion inné pour la vidéo.

Avant mes début en tant qu'entreprise pour moi l'audiovisuel était bien plus qu'une envie : un besoin ! Plus que la

passion, une motivation inébranlable, pour faire en ce jour une production des plus surprenante, toujours à vos côtés

pour vous satisfaire et vous complaire dans les moindres détails.



La Striegel Production est l'entreprise d'audiovisuel qu'il vous faut, elle vaut le détour. Ayant déjà travaillé sur

de nombreux clips vidéos de sports extrêmes avec des sportifs amateurs, ils pourront vous le confirmer : ils ont

toujours été amplement satisfait. Si vous désirez voir quelques une de mes vidéos, n'hésitez pas ! Que se soit en

passant par facebook, zapiks, youtube ou même sur mon site, vous ne pourrez qu'apprécier mes travaux.



Par ailleurs je travail avant tout par plaisir et par amour de l'audiovisuel. De plus, sur mon site, vous pourrez

observer les projets en cours tel que prochainement le projet Bad Dream qui sera un long-métrage réalisé avec tout

une équipe d'amateur et de professionnel, c'est surtout un projet collectif.



Encore une fois, que se soit pour vous ou vos proches, pour un court ou long-métrage, vous serez toujours satisfait

avec un travail bien fait et un résultat toujours à la clé ! Travaillant seul ou en équipe vous serez surpris de

pouvoir avoir l'occasion de travailler avec un professionnel pour un prix des plus bas du marché avec la promotion

comprise de votre vidéo sur différent média tel que internet !



Toujours la pour vous, auprès de vous, avec vous; vous aurez le soutient de cette production pour le meilleur de

toutes vos actions. Que vous cherchiez à vous produire ou tout simplement pour vous faire plaisir, la Striegel

Production sera ce qu'il vous faut !



Pour plus de renseignement en ce qui concerne les tarifs ou bien pour toutes autres informations, n'hésitez

surtout pas à me contacter, vous recevrez une réponse sour 48h avec toujours une adaptation étonnante pour chaque

projet audiovisuel car nous travaillons ensemble et que vous le valez bien (ndlr comme dirait l'Oréal).



Et pour finir ; Striegel Production, toujours au coeur de l'action !



Mes compétences :

Montage vidéo

Montage son

Production audiovisuelle