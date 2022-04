Jonathan TANRIN

Un stage de 6 mois chez Messier-Bugatti dans le service calcul a été déterminant pour la suite de mon cursus professionnel.

Celui-ci m'a permis d'acquérir un savoir faire en simulation numérique que j'ai ensuite approfondi.



J'ai évolué pendant 5 ans dans le milieu du consulting :



- 4 ans pour des constructeurs automobiles (Renault-Le Mans et PSA-Vélizy) en dimensionnement d'organes de liaison au sol (calcul par éléments finis) avec de fortes interactions avec les services de conception et les essais.



- 1 an pour le constructeur de satellites Thales Alenia Space en tant que responsable technique (assemblage, intégration et test) pour un mécanisme de satellite. Cette expérience m'a permis de mieux appréhender la gestion de projet.



J'ai ensuite rejoint le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique.

Dans le cadre de la réalisation d'instruments spatiaux, je réalise :

- la conception, de l'analyse du cahier des charges à l'élaboration du dossier de fabrication (sous Catia V5)

- les analyses thermiques (analyse par modèle nodal)

- les analyses mécaniques (analyse modale, réponse en fréquence et efforts quasi-statiques par la méthode des éléments finis - Nastran)



Ce poste s'intègre dans une équipe projet multidisciplinaire (électronique, optique).



Mes compétences :

Simulation numérique

Mécanique

Matériaux