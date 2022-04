Je m’appelle Jonathan Taveira j’ai 20 ans et j’habite à Floirac. Je suis actuellement en 2ème année à l’IUT Techniques de Commercialisation de Bordeaux. Dans la vie j’ai 3 passions qui sont 3 sports différents. Je pratique le football depuis 10 ans ce qui m’a permis d’acquérir un esprit d’équipe et le sens du collectif. Ensuite je pratique également le tennis qui m’a permis de développer ténacité et combattivité. Depuis ce début d’année j’ai également commencé à m’exercer dans la musculation : au moins 4 fois par semaine.



Très attiré par le secteur commercial durant tout mon parcours scolaire, l’IUT m’a permis de me confronter à l’aspect opérationnel des métiers du commerce. J’ai réalisé de nombreux stage qui m’ont permis découvrir le monde professionnel dans différentes entreprises et dans différents postes.



En ce qui concerne mes qualités, je me définirai comme une personne dynamique, organisée, sérieuse et persévérante. Doté d’un bon sens de la communication, j’ai le gout du contact ainsi que celui pour les métiers du commerce. Je sais être à l’écoute tout en ayant l’aptitude au travail d’équipe.



Mes compétences :

Implantation Commerciale

Réseaux sociaux

Mise en rayon

Microsoft Access

Gestion de projet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word