Jonathan TERNINCK

Les - Forums Stratégiques - sont « les activités du président» de la chambre. La série a pour but de réunir les hauts dirigeants et preneurs de décision afin de permettre un débat intelligent et éclairé sur les grands enjeux montréalais.



Ces échanges doivent permettre aux participants de se forger des opinions solides et d’inviter la Chambre et ses membres à la prise d’actions.



Les enjeux retenus pour les Forums Stratégiques de la saisons 2009-2010:



- Le talent: "Pour une métropole prospère: le talent en tête!"



- Le transport



- Bio pharma / Santé



- Les grands projets



