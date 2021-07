Jonathan TRAN

J'ai commencé ma carrière dans l'univers de l'automobile,



De la gestion commerciale au SAV,

en passant par les certifications ISO.



Puis, rapidement je me suis intéressé à la communication,

Voulant me spécialiser dans un secteur j'ai opté pour la communication interactive.

Et plus particulièrement dans l'e-mail marketing et le display et indirectement dans la gestion data et e-crm.



En commençant en tant que chef de projet au service marketing pour une agence de marketing relationnel, en passant responsable puis directeur de clientèle; pour finir responsable de pôle dans une agence de marketing de fid.



Comme beaucoup, l'aventure d'entreprendre m'a séduit.

J'ai donc crée ma petite entreprise,

une entité essentiellement basée sur des stratégies multi-canaux ou le ROI (Return On Investment) était le mot d'ordre.



Quelques années plus tard,

une envie de renouveau ... une proposition de collaboration et me voilà dans un nouveau secteur.

Le multi services et techniques.



Mes compétences :

Maintenance

Services généraux

Direction de centre de profit

Management