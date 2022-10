Imprimeur numérique , autonome et perfectionniste, j’attache une grande importance à la qualité du travail demandé.



J’ai pu acquérir une aisance et un certain savoir-faire au cours de mes expériences.



Je suis disponible de suite pour mettre mes compétences à votre service afin de vous aider à transmettre vos valeurs de la manière la plus pertinente possible.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Codesoft

Suite office

Esko solution

