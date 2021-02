Jonathann FOURMOND

Actuellement ingénieur d'étude et développement chez Business Services, j'ai acquis une double compétence Informatique/Mécanique grâce à mon cursus atypique.



J’ai étudié au cours de mes études les domaines du dessin industriel, des calculs mécaniques ou différents langages informatiques, et j'ai approfondi ces connaissances lors de mes différents stages.



Mon précédent poste d'ingénieur d'étude chez NSIS m’a permis d’aborder un nouveau pan de l'informatique : l'environnement mainframe gros système d'IMB (COBOL, PACBASE, JCL, IMS,...).



J'ai ensuite approfondi mes connaissances en nouvelles technologies chez la société de dématérialisation UIE. J'ai développé des applications Windows ou Web autour du progiciel EDMS. De l'analyse du besoin, à la mise en production, je me suis m'occupé également de la conception, de la mise en place des tests et de la maintenance applicative.



Je consolide actuellement toutes mes connaissances C# et SQL au sein de la société Business Services en prenant en charge la maintenance applicative, évolutive et le développement des nouveaux projets spécifiques autour du logiciel de gestion de CEGID, RHPlace.



Mes compétences :

XML

Microsoft SQL Server

Oracle

C#

Cegid Business Studio

ASP.NET

MySQL

Visual studio