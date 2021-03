Jordan BREITHEL

Ingénieur Mécanique avec un expérience de 5 ans en bureau d'étude. connaissance du milieu de la métallurgie , de l'agriculture, des exosquelettes, semiconducteur et des R.O.V.

Connaissances en conception mécanique(CATIA, SolidWorks), calcul mécanique(CATIA,Robot) et programmation (Visual basic, VBE, SQL, C++, htlm/css, batch).

Déterminé, créatif et optimiste je suis souvent force de propositions. J'aime travailler dans un milieu peu cloisonné de manière à pouvoir interagir avec les différentes équipes pour harmoniser les efforts de chacun et optimiser la façon de travailler.



Mes compétences :

Structural Analysis

Autocad

Conception mécanique

CATIA V5 & V6

Gestion de projet

Analyse fonctionnelle

Autodesk Robot

SolidWorks

Calcul de structure

Python

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML

projet Management

Visual Basic

CATIA