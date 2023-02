Jordan DOSSCHE

Jeune , recherchant une formation ou un contrat d'apprentissage en vente ou en informatique



étant très passionnée par l'informatique , l'infographie et le commerce je souhaite trouvez une formation

pour pouvoir avancez dans la vie active et pouvoir faire mes preuves au sein d'une entreprise,

Je souhaiterais obtenir mon diplôme et pouvoir réalisez mon rêve que j'ai depuis le plus jeune âge

ouvrir un magasin de vente informatique ou travaillez dans un magasin informatique .



Mes compétences :

Informatique

Dépannage informatique

Photoshop

Électronique