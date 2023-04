Jordan JEAN-PIERRE

Bien le bonjour à tous



Je suis un jeune homme pleins d'enthousiasmes de bonnes volontés âgé de 17 ans



Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise susceptible de me recruter en alternance BAC PRO COMMERCE. En effet, après avoir pas mal hésiter je suis à même de certifier que cette filière et ses débouchés sont ce qui me correspondent le plus, aimant la relation client, dialoguer, échanger, conseiller et tous le côté relationnel du monde du Commerce.



Je vous laisse mon numéro si vous voulez plus amples renseignements, je suis à 100% disponible actuellement étant en pleine recherche d'employeur. 07 81 02 77 76



Cordialement avec mes plus chères salutations distinguées



MR JEAN PIERRE JORDAN