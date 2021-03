Je suis à la recherche dune réorientation vers un domaine commercial de préférence, ou un poste pouvant y ressembler étroitement. Je suis prêt à être former, reprendre lécole même si il le faut.

Je suis une personne dynamique, souriante, honnête, ponctuel, respectueuse et qui mintéresse à tous. Japprends très vite et facilement.

Je suis ouvert à tous type de discutions afin de mieux cerné mon profil si nécessaire.