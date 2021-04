Entrepreneur dans le service 3D j'interviens et lutte contre la prolifération des nuisibles. Dératisation, désinsectisation et désinfection.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails.



J'interviens également sur les réseaux d'assainissement pour la lutte contre la prolifération des rats.



La société Lejeune & services propose également des services de débouchage.