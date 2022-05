Issu d'un BTS Management des Unités Commerciales avec une expérience de 8 ans en commerce et en banque

Motivé, rigoureux, ambitieux et reconnu pour mon implication, mon professionnalisme et mon goût prononcé pour le service client. Je suis aujourd'hui au service de mes clients en tant qu'indépendant pour étudier leur situation patrimoniale et leur apporter les préconisations adaptées.