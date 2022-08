Jordan SAURY

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Suite à l'obtention de mon DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) en apprentissage, j'ai décidé de me réorienter dans une voie en accord avec mes centres d'intérêts. Passionné par le Japon et les États Unis, tout en ayant un attrait pour le domaine de la communication, la filière des Licences Langues Étrangères Appliquées (LEA) semblait toute destinée à m'offrir ce que je cherchais.



Actuellement, en troisième année, je compte développer mes compétences linguistiques et mes compétences en communication afin de m'orienter vers une poursuite d'étude en Master Communication Digitale.



Si je devais faire une légère auto-description : Je sais apprécier la solitude, cependant le travail déquipe est une notion qui me tient à cœur. Jaime créer une atmosphère conviviale, où je peux exercer tout en passant un moment agréable. C'est donc un plaisir d'intégrer de nouveaux groupes dans le cadre de mon parcours scolaire et/ou professionnel.