Jordan SUTTER

Qui suis-je ?



C'est simple, je suis Webdesigner/Intégrateur. J'ai découvert le monde du web au courant de mon DUT Services et Réseaux de Communication (aujourd'hui rebaptisé Métiers du Multimédia et de l'Internet), je me suis ensuite spécialisé dans cette voie pendant une année de Licence Professionnelle Webdesign (Bac +3).

En dehors d'un intérêt fort pour les technologies et nouveautés du web je suis très impliqué dans le monde associatif. Membre de la section des Sapeurs Pompiers de Schirrhein-Schirrhoffen depuis 2010 ainsi que du Football Club Étoile Schirrhein-Schirrhoffen depuis 1997, j'ai déjà participé à l'organisation de beaucoup d'événements.



Un peu de moi :



#Webdesign #Graphisme #ResponsiveDesign #HTML5 #CSS3 #Football #Pompier #Musique



Mes compétences :

CSS3

Photoshop

HTML

InDesign

JQuery

Illustrator

Webdesign

Intégration web

Graphisme

Web

Internet

Bootstrap

Wordpress

Gestion de projet