Jordi REVERTE

Bonjour



Mon profil depuis + de 25 ans est celui d'un Directeur de Centre de Profits à forte orientation commerciale en B to B et B to C.



Mes missions principales sont le développement commercial, le management d'équipes et la gestion d'un compte d'exploitation et de résultat.



Comme directeur de société, j'ai conforté mes qualités de manager et développeur commercial acquises tout au long de ma carrière professionnelle dans le domaine du service aux entreprises.



Attaché aux valeurs qui m'animent j'avance avec pragmatiste en gardant le cap vers les objectifs fixés.



Je partage avec mes équipes, mon gout du travail bien fait, mon envie de toujours progresser, l'écoute du client, du fournisseur, du collaborateur... afin d'apporter les solutions les plus adaptés pour une collaboration basée sur la confiance mutuelle.



Mes compétences :

Commercial BtoB

Gestion de projets

Gestion des risques

Organisation et stratégie

TRANSPORT

SUPPLY CHAIN

INTERNATIONAL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel