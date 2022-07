Jorge BRAVO

Comme Responsable projets internationaux chez FUNTAM, S.A., je suis en relation avec différentes compagnies électriques et entreprises de montage en Europe, Afrique et Amérique Latine.

Nous sommes fabricants de structures métalliques pour le secteur électrique, télécommunications, caténaires et infrastructures diverses.

Nous sommes spécialistes en Lignes aériennes et Charpente de poste. Entreprise avec plus de 70 ans d´expérience.



Mes compétences :

Gestion de projet

Réalisation de devis

Service client

Prospection internationale