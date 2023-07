Jorgen MOLLER

2008 création Gyldenloeve SARL, conseil et assistance commercial international pour une retraite active



Exporter? Activité sur un nouveau marche? Turn around et/ou besoin de revoir ou créer la strategie? Voici examples de missions accomplies dans L'UE. Langues parlées: Anglais, Allemand, Francais et danois.



Mission actuelle: Etude de marché pour barquettes plastiques alimentaires dans les marchés clés en Europe.



Expérience:



Faerch Plast Region Sud 1993-2008 Directeur commercial Europe. Packaging pour le secteur agro alimentaire, Plats cuisinés, viandes, salades.



Superfos Emballage S.A., Besancon 1983-1987 Directeur Géneral .



Superfos Emballage A/S, Danemark, 1987-1993 Directeur commercial Europe et PDG de Superfos Emballage SA, Besancon



1976-1983 Directeur Général S.C. Soerensen International



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Danois

Français

Langues

MES