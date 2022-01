Passionné d'informatique, j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 8 ans (22 ans d'expérience) afin de vous proposer assistance et cours à domicile à prix abordables.



J'interviens aussi bien chez le professionnel que le particulier.



Alentours de Toulouse aussi: Colomiers, Tournefeuille, Pibrac, La Salvetat, Plaisance, Cugnaux, Seysses, Muret, Fonsorbes, Balma, Blagnac, St Orens, Labège, Castanet, Quint, Saint-Jean, Aucamville, Fenouillet, Labège, Escalquens, Castlemourou, Aussonne, Mondonville



Tous les supports: Windows, MacOS, Linux, PC, Mac, Ordissimo, Smartphone (iPhone, Samsung, etc..) Tablette (iPad, Android).



Crédit d'impôts! Agréé Service à la Personne



Votre ordinateur se lance lentement? Des problèmes de navigation internet? Différents messages d'erreur? Besoin d'aide afin d'utiliser convenablement votre matériel informatique, tablette ou smartphone?



Contactez Joris Tardieu

Je suis là pour vous aider!



Je travaille aussi en maison de service non médicalisée pour personnes âgées, avec des élèves handicapés en ESAT et ai l'habitude de donner des cours à des personnes débutantes en informatique



A la fin de la séance vous aurez 1 feuille récapitulative du cours



Si vous n'êtes pas dans la région, je peux vous dépanner ou vous donner du cours à distance.



https://www.informatique-toulouse.com/



06 31 32 63 42