Artiste peintre et tatoueur , exerçant sur Troyes dans l'AUBE.



Issu de l'art moderne , je m'inspire notamment du néo-réalisme, de l'abstrait et de la culture pop'art et graff pour exécuter mes travaux que ce soit en peinture ou tatouage.



Je suis également en soutien actif auprès de l'UNICEF Troyes Aube Champagne .