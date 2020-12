Responsable de centre de profits et du développement : 17 années d’expérience.

Manager opérationnel dans une logique de proximité avec les clients et les collaborateurs.

Capacité d’analyse et d’écoute, force de proposition, sens du service et des résultats.



Mes compétences :

MOA

Chargé d'affaires

Service client

MOE

Maintenance

Responsable sav

Responsable d'agence

Facilities Management

Directeur technique

Directeur travaux

Suivi de chantiers

Analyse juridique