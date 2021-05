Jose GARCIA

INGÉNIEUR MÉCANIQUE AVEC 2 ANS DEXPÉRIENCE

- Conception et modélisation cao des systèmes métalliques, plastiques et en composites.

- Calculs et simulations mécaniques en statique et en dynamique.

- FAO, prototypage des pièces métalliques, en plastique et en composites par moulage, usinage, impression 3d et drapage.

- Connaissances en électricité, automatisme et électronique.

- Notions dans le pilotage de conception et consultation de fournisseurs.

- Notions dans les systèmes de propulsion, transmission et de liaison au sol de l'automobile.

- Notions en structure avion et des systèmes de commande.

- Essais de validation de produit.

- Adaptable, méthodique et travail en équipe.