José PALOMERO

Mon expertise, me permet d'avoir une parfaire maîtrise :

- des logiciels de Pao et de retouche images (Créative Cloud). Photoshop, Illustrator, After Effect, Indesign.

- des procédés de détourages, retouches chromatiques, colorimétrie, séparations CMJN, profils ICC & papiers, gestion des polices et des règles de sécurisation des fichiers.

Je dispose d'une expertise, pour :

- appréhender la couleur grâce aux référentiels de mesure.

- appréhender les papiers et les paramètres influant sur la qualité de l'impression.

- comprendre les interactions de la photogravure sur le rendu d'impression offset.

Jai déjà eu l'opportunité de travailler pour des Clients dans le Haut de Gamme ou le Luxe.

Mes différentes missions ont été de :

- Préparer pour la production les éléments d'entrée client (fichiers client, dossiers atelier)

- Gérer les flux clients : réception et envoi (mails, pointages et/ou dépôt de BAT PDF sur un serveur ou via les outils collaboratifs de validation en ligne)

- Travailler les visuels conformément aux attentes des clients et de manière compatible avec les modes et supports d'impression.

- Contrôler (et viser) les pages réalisées en sous-traitance ou en interne pour s'assurer que les produits qui sont livrés à nos clients sont conformes à leurs demandes.

- Assurer un contrôle de conformité pour les travaux présentés aux clients (épreuves contractuelles ou fichiers numériques sur écran calibré via outil de validation en ligne).

- Sécuriser les fichiers et la livraison à l'imprimeur.

- Lancer des scripts et/ou automates selon un mode opératoire fourni : par exemple, flux de génération de BAT Client, flux de sécurisation

- Installer, contrôler et calibrer les écrans et les imprimantes d'épreuves contractuelles.