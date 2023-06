José SANCHEZ

J'ai démarré ma carrière dans le monde de la Finance (formation oblige...), j'ai rapidement pris en charge des services Financiers (Comptabilité, Paie, Gestion) et Administratifs dans des PME pendant près de 3 ans.

J'ai toujours été en contact avec l'ensemble des départements (opérationnels, administratifs, financiers, commerciaux, …), où il a fallu créer et structurer une communication interne forte, afin de fédérer tout le monde autour des projets communs.

La mise en place d'outils simples de suivi, d’analyse et de pilotage a aidé à tracer les actions et suivre les dossiers ou les différentes étapes des projets.



Les fonctions très opérationnels pratiqués, m'ont permis d'acquérir une vision organisationnelle, qui m'a aidé à atteindre avec succès les missions confiées.

J'ai surtout fait de belles rencontres humaines et professionnelles, appris de multiples métiers dont je me réjouis aujourd'hui.



Pierre et Vacances / Centers Parc (150 sites – 1800 collaborateurs) – 14 ans

Je suis entré chez Pierre et Vacances en qualité de Responsable Comptable Administratif et Financier pour gérer la Comptabilité, la Trésorerie, le Contrôle de Gestion et la Paie.

J’ai pris, par la suite, la responsabilité du Contrôle de Gestion Opérationnel, en ayant passé, au préalable, 1 année en formation à l’Exploitation, en pratiquant différents métiers de l’hôtellerie et para hôtellerie dans les résidences afin de connaître et comprendre l’activité et l'exploitation des sites.

Je pris par la suite les fonctions de Responsable Achats (création de poste) en charge des Opérations et des Etudes et Analyses.

Je finis mes 2 dernières années en qualité de Chargé de Mission, responsable du Produit, et en charge de l’écriture des procédures et processus, où j’ai participé activement à l’intégration de MAEVA, puis, plus tard, à la joint-venture de Centers Parc auprès de la DG des Opérations.



USG People, marque principale Start People (200 agences – 800 collaborateurs) – 11 ans

Je suis entré dans ce Groupe hollandais pour mettre en place le Contrôle de Gestion et l’Audit Interne, Après 3 années, j’ai pris la Direction des Services Supports, en charge de l’Audit Interne, des Achats, des Services Généraux, de la Qualité et de la Sécurité. Tout ceci en étroite relation et collaboration avec la Direction des Opérations.

Le Groupe subit 2 PSE en 2 ans, ferma 50 agences et vit partir 140 collaborateurs.

Je fus l’interlocuteur privilégié auprès des OS, et accompagna la DRH dans l’ensemble des sujets sociaux et sensibles

L’expérience et la dimension internationales du poste sera le sujet principal à retenir.



AppartCity (120 sites – 1000 collaborateurs) – 4 ans

Après une année 2013 sur Nantes, où j’étais en charge des Opérations, du Contrôle Interne et des Achats, j’ai eu la chance de participer, en 2014 à la fusion de Park & Suites sur Montpellier qui nous permit de devenir le leader en France avec 120 sites et 13000 appartements exploités.

J’en suis devenu le Secrétaire Général, et pendant 3 ans j’ai été en charge du Contrôle Interne, des Procédures et Processus (Méthodes et Qualité), des Achats, du House Keeping, du Développement Durable, des Services Généraux et de l’animation du CA additionnel.



Théorème Ingénierie

BET , AMO et MOE, dans les activités de Tourisme et Loisirs. Les principaux clients étant ACCOR, Compagnie des Alpes (Walibi, Parc Astérix), Disney-land Paris, Pierre et Vacances - Center Parcs, ... J'ai travaillé à la Direction de projet pendant près de 2 années, où je me retrouvait à aider les exploitant à intégrer un nouveau concept suite à une rénovation ou une création de produit.



Hygiatech Services - Groupe (propreté en restauration, dégraissage de hottes et gaines, décontamination en salle blanche, dépoussiérage dans les data centers, ...). En charges des Opérations et de la coordination de l'ensemble des services du Groupe.



Mes compétences :

Tourisme

Loisirs

Achats

Finance

Audit interne

Intérim

Management d'équipes

Organisation

Comptabilité

Restauration